«Ньюкасл» — «Боруссия» Д: гости открыли счёт в конце первого тайма

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы F Лиги чемпионов между английским «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией». Встреча проводится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем из Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й минуте Феликс Нмеча открыл счёт и вывел «Боруссию» вперёд с передачи Нико Шлоттербека. Шлоттербек чисто отобрал мяч в центре поля у Гордона, в итоге «Боруссия» провела контратаку левым флангом. Сам же Шлоттербек успел подключиться, прострелил в центр штрафной площади, и Нмеча в касание неотразимо пробил в самый угол.

«Ньюкасл» возглавляет группу F, набрав четыре очка в двух играх. Английский клуб сыграл вничью с итальянским «Миланом» (0:0) и разгромил французский «ПСЖ» (4:1). «Боруссия» находится на последнем месте в этом квартете, у дортмундцев лишь одно заработанное очко. Немецкая команда уступила «ПСЖ» (0:2) и сыграла вничью с «Миланом» (0:0).