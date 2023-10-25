Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Эванилсона помог «Порту» разгромить «Антверпен» в Лиге чемпионов

Хет-трик Эванилсона помог «Порту» разгромить «Антверпен» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группы Н Лиги чемпионов между бельгийским «Антверпеном» и португальским «Порту». Встреча прошла на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. «Порту» одержал победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит на 37-й минуте, когда полузащитник Альхассан Юсуф открыл счёт и вывел «Антверпен» вперёд. В самом начале второго тайма бразильский нападающий «Порту» Эванилсон сравнял счёт с передачи Мехди Тареми. Спустя восемь минут канадец Стефен Эуштакиу забил второй мяч португальской команды. Ему ассистировал защитник Жоау Мариу. На 69-й минуте Эванилсон оформил дубль с передачи бразильского полузащитника Пепе. Ближе к концу матча Эванилсон забил ещё один мяч и установил окончательный счёт встречи. Тареми записал на свой счёт дубль из голевых передач.

«Порту» располагается на второй строчке в группе Н, набрав шесть очков в трёх играх. «Антверпен» находится на последнем месте квартета, у команды ноль очков.

Лига чемпионов . Группа H. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
1 : 4
Порту
Порту, Португалия
1:0 Юсуф – 37'     1:1 Эванилсон – 46'     1:2 Эуштакиу – 54'     1:3 Эванилсон – 69'     1:4 Эванилсон – 84'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android