Хет-трик Эванилсона помог «Порту» разгромить «Антверпен» в Лиге чемпионов

Завершился матч 3-го тура группы Н Лиги чемпионов между бельгийским «Антверпеном» и португальским «Порту». Встреча прошла на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. «Порту» одержал победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит на 37-й минуте, когда полузащитник Альхассан Юсуф открыл счёт и вывел «Антверпен» вперёд. В самом начале второго тайма бразильский нападающий «Порту» Эванилсон сравнял счёт с передачи Мехди Тареми. Спустя восемь минут канадец Стефен Эуштакиу забил второй мяч португальской команды. Ему ассистировал защитник Жоау Мариу. На 69-й минуте Эванилсон оформил дубль с передачи бразильского полузащитника Пепе. Ближе к концу матча Эванилсон забил ещё один мяч и установил окончательный счёт встречи. Тареми записал на свой счёт дубль из голевых передач.

«Порту» располагается на второй строчке в группе Н, набрав шесть очков в трёх играх. «Антверпен» находится на последнем месте квартета, у команды ноль очков.