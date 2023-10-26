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Лига чемпионов, 25 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица

25 октября состоялось восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

25 октября, результаты игрового дня:

Группа Е

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Лацио» (Италия) — 3:1;

«Селтик» (Шотландия) — «Атлетико» Мадрид (Испания) — 2:2.

Группа F

«Ньюкасл» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 0:1;

«ПСЖ» (Франция) — «Милан» (Италия) — 3:0.

Группа G

«Ред Булл Лейпциг» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:1;

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:3.

Группа Н

«Барселона» (Испания) — «Шахтёр» (Украина) — 2:1;

«Антверпен» (Бельгия) — «Порту» (Португалия) — 1:4.

В данный момент лидерами групп E, F, G и Н являются «Фейеноорд», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Барселона» соответственно.