«Только один гол, но гол в своём роде совершенный». Уткин — о матче «Ньюкасл» — «Боруссия»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 3-го тура группы F Лиги чемпионов между английским «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией». Немецкая команда одержала победу со счётом 1:0.

«Ньюкасл» — «Боруссия» — просто отличный матч. Только один гол, но гол в своём роде совершенный: в борьбе прессингов дортмундец делает перехват, и команда немедленно разворачивает из этого вдумчивую, а от того почти идеальную контратаку. Мы часто говорим: «Классная игра — когда до последней минуты». Сейчас иначе. Классная игра — это когда каждую минуту. Вообще каждую», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, единственный мяч был забит в самом конце первого тайма, когда хавбек дортмундцев Феликс Нмеча отличился с передачи защитника Нико Шлоттербека.