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«Только один гол, но гол в своём роде совершенный». Уткин — о матче «Ньюкасл» — «Боруссия»

«Только один гол, но гол в своём роде совершенный». Уткин — о матче «Ньюкасл» — «Боруссия»
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 3-го тура группы F Лиги чемпионов между английским «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией». Немецкая команда одержала победу со счётом 1:0.

«Ньюкасл» — «Боруссия» — просто отличный матч. Только один гол, но гол в своём роде совершенный: в борьбе прессингов дортмундец делает перехват, и команда немедленно разворачивает из этого вдумчивую, а от того почти идеальную контратаку. Мы часто говорим: «Классная игра — когда до последней минуты». Сейчас иначе. Классная игра — это когда каждую минуту. Вообще каждую», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, единственный мяч был забит в самом конце первого тайма, когда хавбек дортмундцев Феликс Нмеча отличился с передачи защитника Нико Шлоттербека.

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Нмеча – 45'    
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