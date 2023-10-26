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Лига конференций, 26 октября: расписание матчей игрового дня

Лига конференций, 26 октября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 26 октября, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Лига конференций УЕФА, сезона-2023/2024, групповой этап, 3-й тур:

  • 19:45 мск. «Балкани» — «Астана»
  • 19:45 мск. «Гент» — «Брейдаблик»
  • 19:45 мск. «Лилль» — «Слован» Братислава
  • 19:45 мск. «КИ Клаксвик» — «Олимпия»
  • 19:45 мск. «АЗ Алкмар» — «Астон Вилла»
  • 19:45 мск. «Фенербахче» — «Лудогорец»
  • 19:45 мск. «Лугано» — «Брюгге»
  • 20:45 мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Заря»
  • 22:00 мск. «Генк» — «Ференцварош»
  • 22:00 мск. «Будё-Глимт» — «Бешикташ»
  • 22:00 мск. «Фиорентина» — «Чукарички»
  • 22:00 мск. «Зриньски» — «Легия»
  • 22:00 мск. «Спартак Трнава» — «Норшелланн»
  • 22:00 мск. «Динамо» Загреб — «Виктория Пльзень»
  • 22:00 мск. «Абердин» — ПАОК
  • 22:00 мск. «Айнтрахт» — ХИК
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