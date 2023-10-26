Кухарчук: задача «Пари НН» — закончить выше 10-го места. Разговоров о вылете не может быть

Футболист «Пари Нижнего Новгорода» Илья Кухарчук высказался о турнирных амбициях нижегородской команды в сезоне-2023/2024. По его словам, задача клуба — финишировать в первой десятке чемпионата России.

«Первая треть сезона удачная? Результат, конечно же, положительный для нас, но каждый футболист должен стремиться только наверх — к первому месту. Другого настроя просто не может быть. А задачи пусть ставит руководство нашего клуба. Что нам сказали перед началом этого сезона? Задача «Пари НН» — закончить выше десятого места, а там уже как пойдёт. Никаких мыслей и разговоров о вылете нет и не может быть. Мы думаем совершенно о другом!» — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.