Николай Писарев: не вижу у Карпина выгорания

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявил, что не видит выгорания у наставника национальной команды.

«Вижу ли я выгорание у Карпина? Нет. Я постоянно рядом с ним в сборной. Он отдаёт себя команде на 100 процентов — и в «Ростове» работает так же. Вы же знаете — Карпин эмоциональный человек и может, как и любой, сказать эмоциональные вещи», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Отметим, что Николай Писарев также работает в «Краснодаре-2». Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 14 матчей, одержала восемь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В октябрьскую международную паузу сборная России играла с Камеруном (1:0) и с Кенией (2:2).