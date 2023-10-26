Писарев: ошибки игроков сборной России в матче с Кенией не связаны с мотивацией

Помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Николай Писарев рассказал, с чем была связана неудачная игра национальной команды в товарищеском матче со сборной Кении (2:2).

«Сборная, как правило, проводит две игры подряд. В спаренных матчах за сборную повышается риск травм. Некоторые футболисты, игравшие с Камеруном (1:0), получили повреждения с Кенией. То есть у игроков сборной в голове было, что раз это неофициальный матч, то можно поберечься? Да. И это нормально! Игроки должны понимать, к чему готовиться.

Одно дело – играть в отборе на чемпионат мира или Евро, или приезжать на домашний матч с Камеруном на стадион, где 25 тысяч зрителей. А потом мы приезжаем на пустой стадион в Турции. Хотя на матч с Кенией ребята тоже были настроены, это показало и начало игры. Но две результативные ошибки не связаны с мотивацией», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».