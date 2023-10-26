«Я даже не думал». Ненахов объяснил, почему выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Футболист «Локомотива» Максим Ненахов объяснил, почему выбрал вариант с железнодорожниками, имея при этом предложение от «Спартака». По его словам, в предложении красно-белых не было никакой конкретики, в отличие от «Локомотива».

«Чем мне запомнился Николич в «Локомотиве»? Тяжелейшими сборами, которые могу сравнить только с нагрузками у Галактионова. Николич — очень хороший тренер, сильный специалист. Но, насколько понимаю, меня он не особо хотел подписывать. В команде я поначалу был четвёртым фланговым защитником, но в итоге смог отвоевать место в составе.

Правда ли, что до перехода в «Локомотива» у меня было предложение от «Спартака»? Да, но без конкретики. «Локомотив» сразу предложил контракт, а со «Спартаком» пошли качели: хотим — не хотим. Поэтому я даже не думал», — приводит слова Максима Ненахова «Спорт-экспресс».