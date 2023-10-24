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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

Редкое событие для РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» пострадали от арбитров в одном туре
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок арбитров РПЛ
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Судьи совершили сразу шесть ошибок! Обновлённая таблица помарок.

РПЛ вернулась после двухнедельного перерыва и сразу «порадовала» большим количеством судейских ошибок. 12-й тур точно стал одним из худших в сезоне. «Чемпионат» обновляет таблицу ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Алексей Амелин совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Пари НН»

Алексей Амелин совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Пари НН»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров.

Ошибки судей в 12-м туре

В прошедший уикенд арбитры РПЛ совершили много ошибок. Загибаем пальцы.

  • Сергей Карасёв не удалил нападающего «Факела» Евгения Маркова за грубый фол в матче с «Оренбургом»;
  • Павел Кукуян не показал вторую жёлтую карточку игроку «Рубина» Мирлинду Даку в игре с ЦСКА;
  • Сергей Иванов не удалил защитника «Динамо» Роберто Фернандеса в матче с «Локомотивом»;
  • Алексей Амелин не показал прямую красную карточку защитнику «Пари НН» Кириллу Гоцуку;
  • Артём Чистяков не удалил нападающего «Крыльев Советов» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо;
  • Кирилл Левников не показал красную карточку игроку «Ахмата» за лишение явной возможность забить гол.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

Амелин — трус. Можно назначать или не назначать 11-метровый удар, не показывать сложные карточки, но когда к тебе применяют физическую силу, то из тебя делают клоуна перед всей страной. Гоцук именно это и сделал. И сразу почувствовал вкус крови.

Подробный разбор работы арбитров в 12-м туре РПЛ:
«Арбитра матча «Спартака» до зимы мы точно не увидим». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитра матча «Спартака» до зимы мы точно не увидим». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 12-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Балтика»10-1
«Спартак»10-1
«Оренбург»10-1
«Ростов»32-1
«Локомотив»21-1
«Динамо»110
«Урал»110
«Сочи»110
«Пари НН»12+1
«Рубин»02+2
«Факел»13+2
«Крылья Советов»13+2
«Краснодар»02+2
«Ахмат»04+4
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