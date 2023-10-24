Редкое событие для РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» пострадали от арбитров в одном туре

РПЛ вернулась после двухнедельного перерыва и сразу «порадовала» большим количеством судейских ошибок. 12-й тур точно стал одним из худших в сезоне. «Чемпионат» обновляет таблицу ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Алексей Амелин совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Пари НН»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров.
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура.
Ошибки судей в 12-м туре
В прошедший уикенд арбитры РПЛ совершили много ошибок. Загибаем пальцы.
- Сергей Карасёв не удалил нападающего «Факела» Евгения Маркова за грубый фол в матче с «Оренбургом»;
- Павел Кукуян не показал вторую жёлтую карточку игроку «Рубина» Мирлинду Даку в игре с ЦСКА;
- Сергей Иванов не удалил защитника «Динамо» Роберто Фернандеса в матче с «Локомотивом»;
- Алексей Амелин не показал прямую красную карточку защитнику «Пари НН» Кириллу Гоцуку;
- Артём Чистяков не удалил нападающего «Крыльев Советов» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо;
- Кирилл Левников не показал красную карточку игроку «Ахмата» за лишение явной возможность забить гол.
Амелин — трус. Можно назначать или не назначать 11-метровый удар, не показывать сложные карточки, но когда к тебе применяют физическую силу, то из тебя делают клоуна перед всей страной. Гоцук именно это и сделал. И сразу почувствовал вкус крови.
Таблица ошибок судей после 12-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Спартак»
|1
|0
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|3
|2
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|1
|1
|0
|«Урал»
|1
|1
|0
|«Сочи»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|2
|+1
|«Рубин»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|1
|3
|+2
|«Крылья Советов»
|1
|3
|+2
|«Краснодар»
|0
|2
|+2
|«Ахмат»
|0
|4
|+4