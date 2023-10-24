Редкое событие для РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» пострадали от арбитров в одном туре

РПЛ вернулась после двухнедельного перерыва и сразу «порадовала» большим количеством судейских ошибок. 12-й тур точно стал одним из худших в сезоне. «Чемпионат» обновляет таблицу ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Алексей Амелин совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров.

Ошибки судей в 12-м туре

В прошедший уикенд арбитры РПЛ совершили много ошибок. Загибаем пальцы.

Сергей Карасёв не удалил нападающего «Факела» Евгения Маркова за грубый фол в матче с «Оренбургом»;

Павел Кукуян не показал вторую жёлтую карточку игроку «Рубина» Мирлинду Даку в игре с ЦСКА;

Сергей Иванов не удалил защитника «Динамо» Роберто Фернандеса в матче с «Локомотивом»;

Алексей Амелин не показал прямую красную карточку защитнику «Пари НН» Кириллу Гоцуку;

Артём Чистяков не удалил нападающего «Крыльев Советов» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо;

Кирилл Левников не показал красную карточку игроку «Ахмата» за лишение явной возможность забить гол.

Игорь Федотов футбольный арбитр Амелин — трус. Можно назначать или не назначать 11-метровый удар, не показывать сложные карточки, но когда к тебе применяют физическую силу, то из тебя делают клоуна перед всей страной. Гоцук именно это и сделал. И сразу почувствовал вкус крови.

Таблица ошибок судей после 12-го тура