Гендиректор «Пари НН» рассказал, что клуб обсуждает сотрудничество с Романцевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о сотрудничестве клуба с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

«Пока мы обсуждаем несколько разных проектов. Не могу про них сказать. Олег Иванович будет помогать развитию футбольного движения в Нижегородском области. Это то, на чём мы сошлись и что можем объявить. Войдёт ли Романцев в структуру руководства клуба или в тренерский штаб? Детали не могу раскрыть. Есть определённый процесс, который требует согласования», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.

Во время работы в «Спартаке» Олег Романцев помог красно-белым завоевать девять чемпионских титулов. Кроме того, российский специалист восемь раз признавался тренером года в России по версии РФС.