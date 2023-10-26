В «Соколе» рассказали о переговорах с техническим партнёром Wildberries

В саратовском «Соколе» рассказали о переговорах с компанией Wildberries.

«На данный момент между клубом и Wildberries проведены предварительные переговоры о техническом партнёрстве», — сообщили в пресс-службе «Сокола» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее издание «Новости Саратова» сообщало, что гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук посетит Саратов, где проведёт встречу с губернатором региона Романом Бусаргиным.

Футбольный клуб «Сокол» выступает в Мелбет Первой лиге. После 15 туров сезона-2023/2024 саратовская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Дениса Бояринцева сыграют с «Акроном», который идёт в тройке лидеров.