Побегалов: белорусские клубы в РПЛ? За последние 10 лет их футбол не прогрессировал

Бывший главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал информацию о возможной интеграции белорусских клубов в российские футбольные лиги.

«Мне кажется, что белорусским командам надо будет начинать с Первого дивизиона. Конечно, никак не сразу с Российской Премьер-Лиги.

Согласятся ли они на такие условия? Это дискуссионный вопрос. Не хотелось бы обижать наших белорусских коллег, но всё-таки за последние десятилетия белорусский футбол не прогрессировал», — приводит слова Побегалова «РБ Спорт».

Напомним, недавно министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут быть добавлены в турниры по большинству игровых видов спорта. Ранее о возможной интеграции белорусских команд в чемпионат России высказался экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов.