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Гендиректор «Ахмата»: не думаю, что белорусским клубам необходимо участие в РПЛ

Гендиректор «Ахмата»: не думаю, что белорусским клубам необходимо участие в РПЛ
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможной интеграции белорусских клубов в российские футбольные лиги. Он считает, что белорусским клубам не нужно приглашение в Российскую Премьер-Лигу.

«Беларусь в РПЛ? Не думаю, что им это необходимо. Белорусские клубы участвуют в еврокубках», — передаёт слова Ахмеда Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, недавно министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут быть добавлены в турниры по большинству из игровых видов спорта. Ранее о возможной интеграции белорусских команд в чемпионат России высказался экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов.

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