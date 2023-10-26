Каманцев высказался об ошибке арбитра Амелина в матче «Спартак» — «Пари НН»

Павел Каманцев высказался об ошибке арбитра Алексея Амелина в матче 12-го тура «Спартак» — «Пари НН» (2:0). Напомним, судью толкнул защитник нижегородского клуба Кирилл Гоцук. Амелин не стал удалять футболиста «Пари НН».

«У судьи всегда есть объяснения. Не столь важно, что он сказал — это прямая красная. ЭСК рассмотрели этот эпизод. Ни один не сказал, что есть основания для того, чтобы попробовать уйти на жёлтую карточку. Такие моменты создают дисбаланс и не очень хороший имидж в каждом матче», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.