Матч с «Зенитом» стал самым прибыльным в истории «Кайрата» благодаря букмекеру

Товарищеский матч «Кайрата» с «Зенитом» (2:2), который состоялся в субботу, 14 октября, стал самым прибыльным в истории казахстанского клуба. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, спонсор игры — букмекерская компания Winline — покрыла все расходы «Кайрата» на организацию игры и Matchday, доходы от которого достались клубу, а также заплатила за размещение на футболках команды в матче.

Отмечается, что спонсор товарищеской встречи оплатил все расходы на поездку «Зенита» в Казахстан, включая проживание команды. Также букмекер заплатил обеим сторонам за рекламу встречи.

За две товарищеские встречи 2023 года с «Пахтакором» и «Зенитом» «Кайрат» заработал больше € 350 тыс. Такую же сумму команда получила за участие в Лиге конференций сезона-2022/2023.