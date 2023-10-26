Семак: с Малкомом и Кузяевым «Зениту» было проще

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о тактических построениях сине-бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Из чего я исхожу, когда определяю количество форвардов на игру? Много компонентов. Перечислять их все — достаточно долго. Главным образом мы отталкиваемся от состояния игроков, от их возможностей. К сожалению, в это межсезонье у нас произошла существенная ротация состава из-за ухода Малкома и Кузяева. С этими игроками нам было проще заменить того или иного футболиста. Сейчас таких возможностей меньше, эту проблему мы пытаемся решить за счёт изменения схемы нашей игры, чтобы игроки, которые у нас есть, чувствовали себя комфортно, а команда играла надёжно и результативно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».