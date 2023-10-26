Сергей Семак рассказал, как относится к идее пригласить в РПЛ иностранных судей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил идею Российского футбольного союза (РФС) о сотрудничестве в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Ранее стало известно, что иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а российские судьи отправятся в обратных направлениях.

«Как отношусь к тому, что в российском чемпионате могут появиться судьи из Саудовской Аравии и Катара? С тем уровнем, который есть сейчас, только положительно», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков.