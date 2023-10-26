Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ахматом» в 13-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с грозненским «Ахматом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в субботу, 28 октября.

«Соперник знает нашу игру прекрасно, и мы примерно понимаем, как будет играть «Ахмат» — здесь никаких секретов нет. Нас ждёт сложная игра, для нас «Ахмат» — непростой соперник, матчи с ними всегда складываются тяжело, но нам нужно делать свою работу хорошо. Думаю, что если будем хорошо играть, то и результат будет.

Чувствуется ли какая-то общекомандная усталость на данный момент? Нет, никакой усталости нет. Думаю, что мы сыграли не так много матчей — даже первый круг ещё не закончился. Состояние нормальное, на сегодняшний день психологической усталости нет.

Готовы ли проводить полный матч Караваев и Мостовой? Андрей Мостовой готовится в общей группе, он вышел на поле в предыдущем матче, и мы посмотрим, насколько он будет готов. Он пропустил много, и ждать того, что он будет готов провести на поле все 90 минут и сыграет свой лучший матч, наверное, не стоит — для этого нужно сыграть ещё две-три игры, чтобы вернуть былые кондиции. Слава так много не пропустил, поэтому ему в этом отношении проще», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».