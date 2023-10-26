Семак объяснил, зачем «Зенит» обратился в ЭСК после победы над «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, зачем клуб обратился в ЭСК после победного матча с «Крыльями Советов» (3:1).

«Что клуб хотел сказать обращением в ЭСК после победы над «Крыльями»? Я думаю, что прежде всего — обратить внимание. Эти ситуации повторяются постоянно, и очень нужно объяснять те моменты, которые есть. Жёсткая игра — это жёсткая игра, а грубая игра — это грубая игра. Что касается судейских ошибок, то я уже много говорил об этом в этом сезоне — таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Наше дело — тренироваться и играть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 12-го тура с «Крыльями Советов». Сине-бело-голубые попросили рассмотреть неудаление игрока самарцев Амара Рахмановича на 41-й минуте и полузащитника Романа Ежова на 75-й минуте, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.