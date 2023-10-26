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Президент РФС Дюков оценил турне молодёжной сборной в Бразилию

Президент РФС Дюков оценил турне молодёжной сборной в Бразилию
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал поездку молодёжной сборной России на товарищеские матчи в Бразилию.

«Поездка молодёжки в Бразилию была очень полезной, я доволен. Была показана хорошая игра, в высокий прессинг, как и хочет Шабаров. Плюс наш тренерский штаб познакомился с принципами работы в бразильских академиях. Хорошо, что мы туда поехали. И ребята молодцы, и мы приобрели определённый организационный опыт. Теперь мы лучше знаем, как преодолевать сложности. Вполне возможно, что в ближайшее время будет совершено турне женских команд в одну из южноамериканских стран», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Молодёжная национальная команда России в Бразилии провела четыре матча с академиями «СКА Бразил» (2:2), «Сан-Паулу» (1:1), «Палмейраса» (3:1) и «Сантоса» (6:4).

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