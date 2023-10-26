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«Сити» пожизненно запретил посещать матчи команды фанатам, оскорблявших Бобби Чарльтона

«Сити» пожизненно запретил посещать матчи команды фанатам, оскорблявших Бобби Чарльтона
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«Манчестер Сити» удалось найти двух болельщиков, которые позволили себе оскорбительные скандирования в адрес легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона. Фанаты подверглись санкциям со стороны клуба в виде пожизненного запрета на посещение матчей «горожан».

«Манчестер Сити» может подтвердить, что личности двух несовершеннолетних болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные кричалки в минувшем матче выходных с «Брайтон энд Хоув Альбион», проходящем на «Этихад», были установлены.

Указанные лица отстранены от посещения всех домашних и выездных матчей, а их данные были переданы полиции Манчестера, которая расследует это дело. После завершения продолжающегося расследования полиция Манчестера наложит на эти лица официальные санкции», — цитирует заявление клуба Manchester Evening News.

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