ЭСК признала ошибочным решение Чистякова не удалять игрока «Крыльев» Рахмановича

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) заявила, что судья Артём Чистяков должен был удалить нападающего «Крыльев Советов» Амара Рахмановича в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Крылья Советов» Амара Рахмановича на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в отношении игрока команды «Зенит» Клаудиньо, совершившего контакт локтем в лицо соперника без единоборства за мяч, расцениваются членами комиссии как агрессивное поведение, так как у данного игрока был умысел совершить это действие, и факт применения чрезмерной силы. В связи с этим комиссия единогласно считает, что VAR должен был пригласить судью к монитору для правильной оценки эпизода, после чего судье следовало удалить с поля игрока «Крылья Советов» за агрессивное поведение», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Стоит отметить, что ЭСК также признала, что судья правильно не удалил с поля игрока команды «Крылья Советов» Романа Ежова на 75-й минуте матча.