Радимов: арбитр Галимов в принципе не должен судить не то что РПЛ, а и ФНЛ, и Вторую лигу

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе арбитра Романа Галимова и о руководителе департамента судейства Милораде Мажиче.

«Судья Галимов в принципе просто не должен судить не то что РПЛ, а и ФНЛ, Вторую, вообще никакую лигу. Сейчас выяснилось, что в матче «Зенит» — «Крылья Советов» на VAR сидел Галимов. Это в очередной раз доказывает его профнепригодность. Но у нас Мажич защищает всех судей. Ничего в этом страшного нет. Сейчас будет экспертная комиссия наверняка, в которой сам сидит Мажич, и вы можете даже не сомневаться, что оправдают того же Сергея Карасёва», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 12-го тура с «Крыльями Советов». Сине-бело-голубые попросили рассмотреть неудаление игрока самарцев Амара Рахмановича на 41-й минуте и полузащитника Романа Ежова на 75-й минуте.