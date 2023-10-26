«Зенит» — лучший российский клуб по числу воспитанников, выступающих в высших лигах мира

CIES Football Observatory представил рейтинг команд, подготовивших наибольшее количество действующих игроков в 48 высших лигах мира. Согласно рейтингу, санкт-петербургский «Зенит» является лучшим российским клубом по количеству воспитанников, выступающих в высших лигах мира.

По информации источника, в высших лигах мира выступает сразу 33 воспитанника академии сине-бело-голубых. Ещё один российский клуб, попавший в список лучших команд по этому показателю — «Спартак». В высших дивизионах играют 32 футболиста из академии москвичей.

Возглавляет список нидерландский «Аякс», подготовивший 86 игроков. Второе и третье места занимают клубы из Португалии — «Бенфика» (85) и «Спортинг» (83). Испанская «Барселона» расположилась на восьмом месте в рейтинге. Каталонцы подготовили 77 футболистов.