«Абердин» — ПАОК: Оздоев в запасе на матч ЛК

Сегодня, 26 октября, состоится матч 3-го тура группы G Лиги конференций между шотландским «Абердином» и греческим ПАОКом. Встреча пройдёт на стадионе «Питтодри» в Абердине, Шотландия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы:

«Абердин»: Рос, Маккензи, Йенсен, Рубежич, Девлин, Гартенманн, Польвара, Шинни, Баррон, Макграт, Миовски.

ПАОК: Котарски, Виейринья, Трост-Эконг, Кульеракис, Соареш, Живкович, Циггарас, Шваб, Константелиас, Тайсон, Брендон.

Напомним, за греческий клуб выступает россиянин Магомед Оздоев, который остался на скамейке запасных.

ПАОК занимает первое место с шестью очками. «Абердин» находится на последнем, четвёртом месте с одним очком.