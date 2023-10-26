«Олимпиакос» обыграл «Вест Хэм» в матче Лиги Европы

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и английским «Вест Хэмом». Команды играли на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Его автором стал форвард «Олимпиакоса» Костас Фортунис. Перед свистком арбитра на перерыв бразильский защитник Родиней увеличил преимущество греков до двух мячей. Англичанам удалось отыграть только один мяч. На 87-й минуте полузащитник Лукас Пакета забил гол ударом с лёта.

После трёх сыгранных туров «Олимпиакос» с четырьмя очками занимает третье место в группе А. «Вест Хэм Юнайтед» возглавляет таблицу, имея в своём активе шесть очков.