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«Олимпиакос» обыграл «Вест Хэм» в матче Лиги Европы

«Олимпиакос» обыграл «Вест Хэм» в матче Лиги Европы
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и английским «Вест Хэмом». Команды играли на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте. Его автором стал форвард «Олимпиакоса» Костас Фортунис. Перед свистком арбитра на перерыв бразильский защитник Родиней увеличил преимущество греков до двух мячей. Англичанам удалось отыграть только один мяч. На 87-й минуте полузащитник Лукас Пакета забил гол ударом с лёта.

После трёх сыгранных туров «Олимпиакос» с четырьмя очками занимает третье место в группе А. «Вест Хэм Юнайтед» возглавляет таблицу, имея в своём активе шесть очков.

Лига Европы . Группа A. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
1:0 Фортунис – 33'     2:0 Родиней – 45+1'     2:1 Пакета – 87'    
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