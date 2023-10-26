Онана: люди не могут выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что Гарначо имел в виду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана заступился за аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо, которого обвинили в расизме из-за поста с эмодзи гориллы.

«Люди не могут выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что Гарначо имел в виду: силу и мощь. Дальше этого дело не должно идти», — написал Онана на своей странице в соцсетях.

Голкипер также выложил совместную фотографию с аргентинцем.

Напомним, после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0) Гарначо выложил в соцсетях фотографию, на которой Онана и другие игроки команды празднуют сейв после пенальти, подписав её двумя эмодзи гориллы. Вскоре аргентинец удалил пост после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.