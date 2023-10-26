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FA проводит расследование из-за поста Гарначо с эмодзи гориллы, адресованного Онана

FA проводит расследование из-за поста Гарначо с эмодзи гориллы, адресованного Онана
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Футбольная ассоциация Англии проводит расследование в отношении сообщения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в социальных сетях, в котором он использовал эмодзи гориллы в качестве подписи для фотографии после отражённого пенальти Андре Онана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).

Во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 97-й минуте матча Онана отразил удар Йордана Ларссона с пенальти, не позволив датской команде сравнять счёт.

После матча Гарначо выложил в соцсетях фотографию, на которой Онана и другие игроки «МЮ» празднуют сейв, подписав её двумя эмодзи гориллы. Вскоре 18-летний полузащитник удалил пост после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.

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