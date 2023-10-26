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Тебас: «Барселоне» ничего не стоит извиниться перед «Реалом» за оскорбление Винисиуса

Тебас: «Барселоне» ничего не стоит извиниться перед «Реалом» за оскорбление Винисиуса
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию, связанную с тем, что член совета директоров «Барселоны» Микель Кампс в своей социальной сети написал оскорбительное сообщение в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, а потом удалил его.

«Когда кто-то совершает ошибку, а потом удаляет её, то извиниться ничего не стоит. Если Кампс удалил это сообщение, значит, ему не понравилось то, что он сказал. Не знаю, какие отношения между «Барселоной» и «Реалом», хотя они всегда были дружескими. Эта ситуация не влияет на Ла Лигу. Обстоятельства сложные, но всегда лучше ладить. Главное — это футбол», — приводит слова Тебаса Football Espana.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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