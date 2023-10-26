Гендир «Ромы»: кто-то критикует Лукаку, а затем хвалится, что купил Мхитаряна и Джеко

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту ответил на критику в адрес нападающего римского клуба Ромелу Лукаку.

«Критика в адрес Лукаку? Ромелу — профессионал. Есть те, кто разжигает атмосферу ненависти, а затем говорят, что выбор Мхитаряна и Джеко в качестве трансфера — это замечательно», — приводит слова Пинту журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, нынешний полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выступал за «Рому» с 2019 по 2022 год. Экс-нападающий «нерадзурри», покинувший клуб минувшим летом, Эдин Джеко, играл за «волков» с 2016 по 2021 год. Лукаку перешёл в римский клуб из «Челси» на правах аренды летом 2023 года. В текущем сезоне форвард сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами.