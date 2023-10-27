Женская сборная России U20 обыграла Аргентину

В четверг, 26 октября, женская сборная России до 20 лет обыграла сверстниц из Аргентины. Команды играли на стадионе «Спортивный комплекс Лионеля Андреса Месси» в Эсейсе, Аргентина.

Единственный мяч был забит на 69-й минуте. Его автором стала 18-летняя Ксения Коноваева.

Напомним, женские сборные России U20 и U19 проводят учебно-тренировочный сбор в Буэнос-Айресе, который продлится с 22 октября по 1 ноября. Во время сбора команды сыграют товарищеские матчи со сверстницами из Аргентины.

Сборная России U20, руководить которой будет Юрий Красножан, сыграет второй матч с командой Аргентины U20 30 октября, а команда U19 под руководством Валентина Гаввы встретится с командой Аргентины U19 27 и 30 октября.