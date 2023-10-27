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Лига Европы, 26 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица

Лига Европы, 26 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица
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26 октября состоялось 15 встреч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

26 октября, результаты игрового дня:

Группа A

«Олимпиакос» (Греция) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 2:1;

ТСЦ (Сербия) — «Фрайбург» (Германия) — 1:3;

Группа B

«Марсель» (Франция) — АЕК Афины (Греция) — 3:1;

«Брайтон» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:0;

Группа C

«Спарта П» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0;

«Арис» (Кипр) — «Бетис» (Испания) — 0:1;

Группа D

«Штурм» (Австрия) — «Аталанта» (Италия) — 2:2;

«Ракув» (Польша) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1;

Группа E

«Юнион» (Бельгия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1;

«Ливерпуль» (Англия) — «Тулуза» (Франция) — 5:1;

Группа F

«Панатинаикос» (Греция) — «Ренн» (Франция) — 1:2;

Группа G

«Шериф» (Молдавия) — «Серветт» (Швейцария) — 1:1;

«Рома» (Италия) — «Славия» (Чехия) — 2:0;

Группа H

«Мольде» (Норвегия) — «Хеккен» (Швеция) — 5:1;

«Байер» (Германия) — «Карабах» (Азербайджан) — 5:1.

Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы сезона 2023/2024
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