Лига Европы, 26 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица

26 октября состоялось 15 встреч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.
26 октября, результаты игрового дня:
Группа A
«Олимпиакос» (Греция) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 2:1;
ТСЦ (Сербия) — «Фрайбург» (Германия) — 1:3;
Группа B
«Марсель» (Франция) — АЕК Афины (Греция) — 3:1;
«Брайтон» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:0;
Группа C
«Спарта П» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0;
«Арис» (Кипр) — «Бетис» (Испания) — 0:1;
Группа D
«Штурм» (Австрия) — «Аталанта» (Италия) — 2:2;
«Ракув» (Польша) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1;
Группа E
«Юнион» (Бельгия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1;
«Ливерпуль» (Англия) — «Тулуза» (Франция) — 5:1;
Группа F
«Панатинаикос» (Греция) — «Ренн» (Франция) — 1:2;
Группа G
«Шериф» (Молдавия) — «Серветт» (Швейцария) — 1:1;
«Рома» (Италия) — «Славия» (Чехия) — 2:0;
Группа H
«Мольде» (Норвегия) — «Хеккен» (Швеция) — 5:1;
«Байер» (Германия) — «Карабах» (Азербайджан) — 5:1.