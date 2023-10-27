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Лига конференций, 26 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица

Лига конференций, 26 октября: результаты игрового дня и турнирная таблица
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26 октября состоялось 15 встреч 3-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

Лига конференций УЕФА 2023/2024, групповой этап, 3-й тур:

Группа A

«Лилль» (Франция) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 2:1.

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 3:0.

Группа B

«Гент» (Бельгия) — «Брейдаблик» (Исландия) — 5:0.

Матч «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Заря» (Украина) перенесён на 25 ноября.

Группа C

«Балкани» (Косово) — «Астана» (Казахстан) — 1:2.

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 0:1.

Группа D

«Лугано» (Швейцария) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:3.

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Бешикташ» (Турция) — 3:1.

Группа E

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия) — 1:4.

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Легия» (Польша) — 1:2.

Группа F

«Генк» (Бельгия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:0.

«Фиорентина» (Италия) — «Чукарички» (Сербия) — 6:0.

Группа G

«Абердин» (Шотландия) — ПАОК (Греция) — 2:3.

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) — ХИК (Финляндия) — 6:0.

Группа H

«Фенербахче» (Турция) — «Лудогорец» (Болгария) — 3:1.

«Спартак Трнава» (Словакия) — «Норшелланн» (Норвегия) — 0:2.

Турнирная таблица группового этапа Лиги конференций-2023/2024
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