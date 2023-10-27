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Гути назвал лучшего футболиста в мире

Гути назвал лучшего футболиста в мире
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Бывший футболист мадридского «Реала» Гути признался, что считает полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема лучшим футболистом мира.

«Не задумываясь скажу, что Беллингем — лучший в мире на данный момент. «Золотой мяч»? Проблема в том, что его вручают лучшим голеадорам, так что ему придётся забивать на протяжении всего года, чтобы получить эту награду», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

Беллингема перешёл в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего полузащитника в € 150 млн.

В текущем сезоне Беллингем провёл 12 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и записал на свой счёт три результативные передачи.

«Реал» Мадрид не смог обыграть «Севилью» в матче Примеры:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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