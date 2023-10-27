Малком — о Саудовской Аравии: я счастлив здесь!

Бывший футболист «Зенита» Малком, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», заявил, что счастлив в Саудовской Аравии.

«Я быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии. Люди любят футбол, здесь теплее, поэтому такое ощущение, будто я здесь уже целый год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, так что всё позитивно. Я счастлив здесь, да и моя семья тоже очень полюбила Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало её более комфортной.

Для меня большая честь помогать команде любым способом — будь то голы, результативные передачи или выполнение тактических установок тренера. Самое главное — помочь команде победить, потому что у «Аль-Хиляля» есть история, основанная на культуре победы и триумфах», — приводит слова Малкома Ariyadhiah.