Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 9-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

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Сегодня, 27 октября, матчем «Бохум» — «Майнц» стартует 9-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 9-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч.

27 октября, пятница:

«Бохум» — «Майнц» (Бохум, 21:30 мск).

28 октября, суббота:

«Аугсбург» — «Вольфсбург» (Аугсбург, 16:30 мск);

«Боруссия» М — «Хайденхайм» (Мёнхенгладбах, 16:30 мск);

«Бавария» — «Дармштадт 98» (Мюнхен, 16:30 мск);

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» (Штутгарт, 16:30 мск);

«Вердер» — «Унион» (Бремен, 16:30 мск);

«РБ Лейпциг» — «Кёльн» (Лейпциг, 19:30 мск).

29 октября, воскресенье:

«Айнтрахт» Ф — «Боруссия» Д (Франкфурт, 17:30 мск);

«Байер» — «Фрайбург» (Леверкузен, 19:30 мск).

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 22 очка. Вторую позицию занимает «Штутгарт» с 21 очком. У «Баварии» и дортмундской «Боруссии» по 20 очков.