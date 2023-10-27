Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 9-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 27 октября, матчем «Бохум» — «Майнц» стартует 9-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.
В 9-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч.
27 октября, пятница:
«Бохум» — «Майнц» (Бохум, 21:30 мск).
28 октября, суббота:
«Аугсбург» — «Вольфсбург» (Аугсбург, 16:30 мск);
«Боруссия» М — «Хайденхайм» (Мёнхенгладбах, 16:30 мск);
«Бавария» — «Дармштадт 98» (Мюнхен, 16:30 мск);
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» (Штутгарт, 16:30 мск);
«Вердер» — «Унион» (Бремен, 16:30 мск);
«РБ Лейпциг» — «Кёльн» (Лейпциг, 19:30 мск).
29 октября, воскресенье:
«Айнтрахт» Ф — «Боруссия» Д (Франкфурт, 17:30 мск);
«Байер» — «Фрайбург» (Леверкузен, 19:30 мск).
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 22 очка. Вторую позицию занимает «Штутгарт» с 21 очком. У «Баварии» и дортмундской «Боруссии» по 20 очков.