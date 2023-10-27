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«Ливерпуль» выиграл семь матчей из семи на старте сезона на «Энфилде»

«Ливерпуль» выиграл семь матчей из семи на старте сезона на «Энфилде»
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«Ливерпуль» одержал седьмую победу в семи матчах нового сезона на домашней арене, повторив своё достижение 33-летней давности.

В последний раз «красным» удалось выиграть стартовые семь матчей с учётом всех соревнований в сезоне-1990/1991. Тогда победная домашняя серия прервалась в восьмой игре, когда в рамках Первого дивизиона, существовавшего до образования английской Премьер-лиги, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити».

Мерсисайдцы сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков по результатам девяти проведённых встреч. «Ливерпуль» занимает первое место в группе E Лиги Европы, выиграв три матча с общим счётом 10:2. Следующий матч команда Юргена Клоппа проведёт на «Энфилде» 28 октября, когда в гости к ней пожалует «Ноттингем Форест».

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