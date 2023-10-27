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Салах забил 43 гола за «Ливерпуль» в еврокубках и установил рекорд

Салах забил 43 гола за «Ливерпуль» в еврокубках и установил рекорд
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Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха «Тулузе» (5:1) в рамках Лиги Европы стал для египтянина 43-м в еврокубках. Ни один игрок не забивал за английский клуб больше.

Предыдущий обладатель рекордного количества забитых мячей за одну английскую команду в еврокубках — Тьерри Анри — имеет на своём счету 42 гола. Третье место в этом рейтинге забивающих занимает экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 40 голами. Салах повторил рекорд Анри в матче с «Юнионом» в сентябре.

«Ливерпуль» встречался с «Тулузой» накануне, 26 октября, и одержал убедительную победу со счётом 5:1. После трёх матчей мерсисайдцы занимают первое место в группе E с девятью набранными очками. «Тулуза» расположилась на третьей строчке. Второе место занимает бельгийский «Юнион».

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