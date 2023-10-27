Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 11-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 октября, матчем «Жирона» — «Сельта» стартует 11-й тур испанской Ла Лиги.

В 11-м туре чемпионата Испании состоятся следующие десять встреч.

27 октября, пятница:

«Жирона» — «Сельта» (Жирона, 22:00 мск).

28 октября, суббота:

«Альмерия» — «Лас-Пальмас» (Альмерия, 15:00 мск);

«Барселона» — «Реал» М (Барселона, 17:15 мск);

«Мальорка» — «Хетафе» (Пальма-де-Мальорка, 19:30 мск);

«Кадис» — «Севилья» (Кадис, 22:00 мск).

29 октября, воскресенье:

«Бетис» — «Осасуна» (Севилья, 16:00 мск);

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» (Мадрид, 18:15 мск);

«Атлетик» Б — «Валенсия» (Бильбао, 20:30 мск);

«Атлетико» М — «Алавес» (Мадрид, 23:00 мск).

30 октября, понедельник:

«Гранада» — «Вильярреал» (Гранада, 23:00 мск).

После 11 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», в активе команды 25 очка. На втором месте идёт «Жирона», отстающая от лидера по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Барселона» с 24 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.