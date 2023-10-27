Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 11-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 27 октября, матчем «Жирона» — «Сельта» стартует 11-й тур испанской Ла Лиги.
В 11-м туре чемпионата Испании состоятся следующие десять встреч.
27 октября, пятница:
«Жирона» — «Сельта» (Жирона, 22:00 мск).
28 октября, суббота:
«Альмерия» — «Лас-Пальмас» (Альмерия, 15:00 мск);
«Барселона» — «Реал» М (Барселона, 17:15 мск);
«Мальорка» — «Хетафе» (Пальма-де-Мальорка, 19:30 мск);
«Кадис» — «Севилья» (Кадис, 22:00 мск).
29 октября, воскресенье:
«Бетис» — «Осасуна» (Севилья, 16:00 мск);
«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» (Мадрид, 18:15 мск);
«Атлетик» Б — «Валенсия» (Бильбао, 20:30 мск);
«Атлетико» М — «Алавес» (Мадрид, 23:00 мск).
30 октября, понедельник:
«Гранада» — «Вильярреал» (Гранада, 23:00 мск).
После 11 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», в активе команды 25 очка. На втором месте идёт «Жирона», отстающая от лидера по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Барселона» с 24 очками.
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