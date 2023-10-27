Игрок «Зенита» Ерохин: физически чувствую себя отлично. Вообще не думаю о своём возрасте

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался на тему возраста в футболе.

«В футболе часто обращают большое внимание на цифры. Но вопрос ведь не в возрасте, а в ресурсах организма. У кого-то он заканчивается в 27, а кто-то до 40 может находиться на хорошем уровне. Я физически себя чувствую отлично, никаких проблем и ограничений нет. Вообще не думаю о своём возрасте. Продолжаю работать, тренироваться и получать удовольствие от футбола. Может, всё так идёт и потому, что не было тяжёлых травм. Периодически прилетало, но не критично», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

Действующий контракт 34-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза победил в Суперкубке России.