Александр Ерохин высказался о неудачном старте «Зенита» в РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал неудачный старт команды в текущем сезоне РПЛ.

«Неудачный старт? Сложно назвать одну причину. Пропускаем больше, чем хотелось бы — и больше, чем в прошлом сезоне. Это добавляет нервозности. И голов стало меньше. В этом плане, конечно, нужно прибавлять в этом году. В прошлом сезоне у нас чаще получалось переламывать ход встреч, даже если первыми пропускали. Сейчас с этим сложнее.

Не хватает Малкома? С одной стороны – да, с другой – бешеная статистика [у него] была только в последнем сезоне. До этого в трёх титулах он также вносил свой вклад, но не был лучшим бомбардиром. Так что нельзя говорить, что команда все эти годы была зависима от одного человека. Сейчас много забивает Кассьерра, хотя в прошлом сезоне у него были проблемы с реализацией. Думаю, мы сможем выправить ситуацию и вернуться на первое место», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».