Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 10-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
Сегодня, 27 октября, матчем «Клермон» — «Ницца» стартует 10-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Игры этого тура чемпионата Франции запланированы на 27, 28 и 29 октября. Центральный матч тура «Марсель» — «Лион» состоится в воскресенье, 29 октября.
Франция, Лига 1, сезон-2023/2024, 10-й тур:
Пятница, 27 октября:
- 22:00 мск. «Клермон» — «Ницца»
Суббота, 28 октября:
- 18:00 мск. «Реймс» — «Лорьян»
- 22:00 мск. «Ланс» — «Нант»
Воскресенье, 29 октября:
- 15:00 мск. «Брест» — «ПСЖ»
- 17:00 мск. «Лилль» — «Монако»
- 17:00 мск. «Метц» — «Гавр»
- 17:00 мск. «Монпелье» — «Тулуза»
- 19:05 мск. «Ренн» — «Страсбург»
- 22:45 мск. «Марсель» — «Лион»
Напомним, действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», который выиграл Лигу 1 в сезоне-2022/2023.
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