Акинфеев: посещать психолога — это абсолютно нормально

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о психологических проблемах, преследующих футболистов.

«На пути футболиста есть и искушения – слава и деньги. Многих они делают безразличными к цели. Как не стать безразличным? Очень любить футбол. Искренне. И работать. Это банальные вещи, но без них не выйдет. Конечно, есть люди, которые вовремя попадают в нужную струю. Покупают биткоин, а потом им сыплются деньги. Но таких случаев – один на миллион. На самом деле ничего не бывает без труда. Вообще-то я не люблю известность. Хотя бы день хочется прожить в обычном режиме. Насладиться театром, погулять по красивой Москве. Самые рядовые вещи. Не потому что тебя все раздражают, а просто элементарно отдохнуть от камер телефонов.

И да, я не вижу в известности и деньгах что-то плохое. Я с четырёх, пяти лет иду к успеху и считаю его честно заработанным. Папа не давал мне бизнес. Тренер не говорил мне: «Ты будешь в воротах до конца жизни, хоть и пропускаешь 50 голов с центра поля». Я много трудился и прошёл через травмы, кровь и пот. По этой же причине мне не нравится, когда говорят, что у спортсменов не должно быть внутренних тревог и переживаний. Неудачи в спорте приносят колоссальный стресс. Иногда думаешь: «Да сколько уже можно копаться?» А ведь есть люди, которые так погружаются в проблемы, что уходят в астрал – существуют между небом и землёй. Даже пофигисты серьёзно переживают, как бы им ни хотелось от этого отдалиться.

На определённом этапе некоторые знакомые игроки ходили к психологу. Видимо, помощи родных было недостаточно, поэтому они обращались к специалисту. И это тоже абсолютно нормально. Более того, я думаю, что даже психологам порой нужен психолог. Ведь это очень тяжёлая работа. «Не стрессуй – нервные клетки не восстанавливаются». Интересная фраза, только совершенно нереалистичная. Не стрессовать – невозможно. Если ты не стрессуешь, не подаёшь эмоций – значит, не живёшь. Много ли вы знаете людей, которые сидят в кресле-качалке и их ничего не волнует?

Надо жить, улыбаться, смеяться, плакать, рыдать. Ошибаться и исправлять ошибки. «Учитесь на чужих ошибках» – ещё одна фраза, которая меня веселит. Многие ли научились на чужих ошибках? Не думаю. Поэтому ошибайтесь, поднимайтесь и идите вперёд», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.