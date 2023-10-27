Вратарь «Динамо» Лещук высказался о конкуренции с Шуниным

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о конкуренции с Антоном Шуниным в московском клубе. По его мнению, в ситуации борьбы за место в стартовом составе всё возможно.

«Сейчас особо не стоит разговор о том, кто основной. У Антона травма, так что сейчас играть буду я. А дальше будет зависеть от того, кто и как будет играть.

В нашей ситуации все возможно. Раньше было так, что я играл в Кубке, чтобы больше дать отдохнуть первому номеру», — сказал Лещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, накануне пресс-служба «Динамо» сообщила, что голкипер московского клуба Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава и выбыл на четыре-пять недель. Таким образом, основным вратарём на ближайшие матчи стал Игорь Лещук.