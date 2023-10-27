Матчи «Реала» и «Барселоны» смотрит треть пользователей «Okko Спорт»

В преддверии «эль класико» 28 октября Okko подсчитал, что в 2023 году 32% любителей спорта смотрели в сервисе матчи с участием «Барселоны» и «Реала». Аудитория поделилась практически поровну – 49% болеют за каталонцев, и 51% – за «Королевский клуб».

Активнее всего поддерживают «Реал» в Новосибирской области. В этом регионе болельщиков клуба на 6% больше. Команду также особенно любят на Сахалине – тут ценители спорта в среднем уделяют играм «Реала» на 14 минут больше, чем встречам с участием «Барселоны».

Лидерами по поддержке «Барселоны» можно назвать Ярославскую и Владимирскую области, а также Ингушетию – в этих регионах существенная часть болельщиков посмотрела все матчи клуба, в том числе в качестве 4K.

«Эль класико» – один из самых важных матчей в мировом футболе. В Okko весь контент, связанный с противостоянием «Реала» и «Барселоны», включая трансляции, записи, аналитические программы, интервью и репортажи, смотрят в среднем на 20 минут дольше, чем другой футбольный контент.

Okko эксклюзивно в России покажет «эль класико» 28 октября. Впервые в истории Ла Лиги на главном матче испанского футбола будут работать не только комментаторы, но и ведущие. Леонид Слуцкий, Роман Гутцайт, а также Василий Березуцкий выйдут в эфир с Олимпийского стадиона в Барселоне в 16:15 по московскому времени. Матч прокомментируют Леонид Слуцкий и Роман Гутцайт.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«В этом году зрители в России смогут получить качественно другой опыт просмотра игры «Реала» и «Барселоны», ключевого матча в мировом футболе. Okko предложит любителям спорта не просто эксклюзивную трансляцию «эль класико, но покажет матч с уникальным составом комментаторов и ведущих, включениями с Олимпийского стадиона, глубокой аналитикой, оперативными интервью и, конечно, качеством 4K. «Эль класико» 28 октября в Okko будет незабываемым!».

17-летний дебютант Гиу принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.