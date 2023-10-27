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Генсек РФС: считаем, что нынешний лимит на легионеров в РПЛ нужно оставлять

Генсек РФС: считаем, что нынешний лимит на легионеров в РПЛ нужно оставлять
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможный пересмотр лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Когда принимали новый лимит, говорилось о возможности пересмотра формата каждые два года. Как я смотрю на возможность перемен по итогам этого сезона? Считаем, что лимит нужно оставлять. Единственный момент — мы говорили о том, что предусматривалась возможность выплаты клубам, которые используют молодых россиян — за каждую минуту, проведённую ими на поле. Возможно, к этому вопросу вернёмся.

Это связано с тем, что в некоторых клубах появились колонии латиноамериканцев? Это связано с тем, что нам кажется правильным поддерживать развитие молодых игроков. Это задача национальной спортивной федерации. При этом во многих российских клубах большое количество молодёжи, они должны получать определённый бонус за это», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент в РПЛ установлено правило, согласно которому на поле могут находиться максимум восемь легионеров одновременно, а в заявке — 13.

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