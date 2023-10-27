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Экс-тренер «ПСЖ» Галтье: Роналду по-прежнему лучший игрок в мире

Экс-тренер «ПСЖ» Галтье: Роналду по-прежнему лучший игрок в мире
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Бывший тренер «ПСЖ», ныне возглавляющий катарский «Аль-Духаиль» Кристоф Галтье, поделился мнением о нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда вы сталкиваетесь с Роналду, вы мало что можете сделать. В игре с нами он забил два хороших мяча. У меня нет слов, чтобы описать это. То, что он делает, необычно для 38-летнего игрока. Я думаю, что он по-прежнему лучший игрок в мире», — приводит слова Галтье сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в минувшем матче азиатской Лиги чемпионов, в котором «Аль-Наср» играл с «Аль-Духаилем», португальский нападающий отметился дублем, а его команда одержала победу со счётом 4:3. После этой игры саудовский клуб набрал девять очков и на текущий момент занимает первое место в группе E.

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