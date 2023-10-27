Депутат Госдумы хотел бы назначения тренером «Спартака» россиянина вместо Абаскаля

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал, что ему не нравится игра красно-белых при текущем главном тренере команды Гильермо Абаскале, а также отметил, что хотел бы видеть на этом посте российского тренера, например бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Мне не очень нравится, как играет «Спартак» осенью. Убирать Абаскаля или нет, пусть решает руководство. Видно, что он нервничает. Посмотрим, до перерыва ещё есть несколько матчей. До зимы вряд ли его уберут. По составу к Абаскалю есть много вопросов и помимо Джикии. Одно время он не ставил Литвинова, который один из лучших был. С Соболевым какой-то конфликт. Сложно говорить со стороны. Но дело в другом — игра плохая.

Если говорить о пропуске Соболевым командного завтрака, мы не знаем, что там было на самом деле. В команде один нападающий, и тот играет через раз. Странно, так как «Спартак» укомплектован во всех линиях, а тут всего один форвард. Что касается возможного возвращения Станислава Черчесова, я всегда за то, чтобы команду тренировали россияне. Особенно если это истинные спартаковцы», — приводит слова Жукова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» под руководством Абаскаля занимает четвёртое в место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 12 встречах.