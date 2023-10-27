Александр Григорян сравнил «Спартак» 90-х годов с нынешним «Зенитом»

Футбольный тренер Александр Григорян сравнил доминирование московского «Спартака» образца 1990-х годов с доминированием нынешнего «Зенита».

«Я тогда видел вокруг себя людей, которые желали чемпионство «Спартаку» каждый год, вокруг «Зенита» я такого не наблюдаю. Это было связано со стилем и качеством игры. Смотреть их футбол было наслаждением, радостью и огромным удовольствием. На европейской арене не было выдающихся результатов, но были игры, которыми можно было гордиться. Тогда у «Спартака» было гораздо меньше иностранцев, и они не являлись основными звёздами, главными игроками команды были россияне. Сейчас у «Зенита» другая история. Минимум половина моего окружения жаждет их осечки.

Сопоставим ли «Зенит» с той романцевской командой по важности для истории нашего футбола? Думаю, пока нет, ещё недотягивает. Сейчас нет Лиги чемпионов, нет возможности себя проявить в еврокубках. Им нужно брать ещё чемпионство. Но глобально отсутствие еврокубков не даёт возможность для такого сравнения», — приводит слова Григоряна Metaratings.